Novo técnico do Bahia será apresentando nesta segunda

Após a perda do campeonato baiano e a eliminação na Copa do Brasil na mesma semana, o clima de recomeço estará ainda mais acentuado nesta segunda-feira, 20, com a apresentação do seu novo técnico, o baiano Cristóvão Borges, às 14h30, no Fazendão.

Cristóvão chega com a missão de reorganizar o elenco para a disputa do campeonato brasileiro, que começa para o Bahia já neste domingo, 26, às 16 horas, fora de casa contra o Criciúma, atual campeão catarinense.

A expectativa é que o clube também anuncie nos próximos dias novos jogadores para o Brasileirão. Após a goleada de 7 a 3 sofrida para o Vitória, a direção do Esquadrão dispensou 14 jogadores e ainda pode acertar a saída de outros atletas nos próximos dias.

