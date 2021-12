Novo técnico do Bahia já tem problema a gerir no elenco

Apresentado oficialmente na sexta-feira como novo técnico do Bahia, Marquinhos Santos prometeu 'revolucionar' o futebol do time com uma proposta ousada dentro de campo.

No entanto, o comandante também precisará de tato para administrar problemas fora das quatro linhas. O primeiro a solucionar ele carrega já do Coritiba, o único time profissional que o treinador dirigiu.

Marquinhos assumiu o comando do Coxa em setembro de 2012 - época na qual o zagueiro Demerson, hoje no Esquadrão, era titular.

O técnico manteve o jogador entre os 11 da escalação inicial em suas seis primeiras partidas à frente da equipe. No entanto, na última destas (Coritiba 1x0 Ponte Preta, no Paraná), Demerson levou o terceiro cartão amarelo e, após cumprir suspensão, não foi mais relacionado para nenhum jogo.

"Ninguém me explicou o porquê daquilo. Eu merecia respeito! Tinha quatro anos de clube, nunca fui de dar "migué", nunca falei mal de ninguém... A atitude de Marquinhos Santos foi inexplicável. Por isso, pedi a rescisão do contrato. A diretoria, no começo, não queria me liberar, mas depois entendeu meu pedido", revelou o jogador, em entrevista exclusiva a A TARDE na edição do dia 22 de novembro do ESPORTE CLUBE.

Em contato por telefone na noite de sexta-feira, momentos antes de entrar no avião para o Rio de Janeiro - onde iria agilizar negociações com jogadores para o Bahia -, Marquinhos Santos minimizou o problema.

"Não ficou nada disso aí, não. Foi uma situação que realmente ocorreu naquela oportunidade e ele ficou chateado. Mas nós conversamos na época e nos entendemos", afirmou.

O comandante disse ainda não ter tido tempo para conversar com o beque depois da confirmação de seu nome para o cargo, mas já adiantou que ele faz parte dos planos.

"Demerson tem contrato até o final do ano que vem. É jogador do Bahia e foi muito importante para o time na reta final do Brasileiro. Já o conheço, sei de suas características e confio muito em seu futebol para esta temporada", assegurou o novo técnico tricolor.

Celular na caixa

Após a rescisão com o Coxa, Demerson assinou com o Esquadrão, mas demorou para se firmar. Convivendo com uma lesão na cartilagem do joelho direito, fez apenas um jogo pela Copa do Nordeste e cinco pelo Baianão. No Campeonato Brasileiro, teve poucas chances até a reta final, na qual se destacou atuando como titular em oito de 11 embates.

A reportagem tentou entrar em contato com o atleta por meio de ligações para o seu telefone celular. No entanto, todas as tentativas caíram na caixa de mensagens.

adblock ativo