"Novo Rhayner" curte fama de artilheiro no Bahia

Há um ano, Rhayner passava por um dilema. Recém-contratado pelo Fluminense, o atacante encarava a perseguição da torcida, que o criticava por estar há duas temporadas sem marcar gols.

Hoje, o momento vivido pelo atacante é bem diferente. Em sete jogos com a camisa do Bahia, ele balançou a rede em três oportunidades, tornando-se o artilheiro da equipe no ano.

"É uma situação bem diferente, uma coisa que nunca tinha vivido", reconhece o atacante. Tanta surpresa não é para menos: em quatro anos como profissional, Rhayner só marcou dez gols - três pelo Bahia.

"Passei esse tempo todo dando mais assistências que fazendo gols, então não posso dizer que estou acostumado", diz o jogador. "Tô aprendendo a conviver com isso, e acho que isso só vai fortalecer a minha carreira", completa ele.

Há um detalhe que torna o momento de Rhayner ainda mais curioso. Os três gols pelo Tricolor em menos de um mês - o primeiro, contra o Santa Cruz, foi em 23 de janeiro, e o mais recente, contra o Galícia, no último dia 9. Fato raro para um atacante que ficou dois anos sem saber o que é 'gol'.

Em 30 de janeiro de 2011, o jogador marcou pelo Barueri. Daí, só voltou a balançar a rede

em 6 de abril de 2013, já pelo Fluminense. Nesse período, teve que aguentar a torcida de três times - Figueirense, Linense (SP) e Náutico - cobrando: 'faz um gol, Rhayner!'.

O atacante, por outro lado, garante que isso não o atrapalhou. "Pegavam muito no meu pé, mas eu nunca fui de ficar chateado", diz. "Coloquei a cabeça no lugar e procurei jogar, senão não chegaria em lugar nenhum", completa.

Mas, afinal, o que mudou para que o jogador deslanchasse a marcar? "Acho que foi minha confiança", diz Rhayner. "Quando cheguei, disse que queria fazer o meu papel independente dos gols. Isso me deixou tranquilo para finalizar bem na cara do goleiro", explica.

O técnico Marquinhos Santos garante que nunca duvidou da capacidade artilheira de Rhayner.

"Ele sempre teve esse potencial, bastava ter a tranquilidade e trabalhar melhor o posicionamento", comenta o comandante tricolor.

Carinho de casa

Há um outro segredo para a melhora no rendimento de Rhayner. O atacante não esconde que está apaixonado. Sua noiva, Mariel da Rocha, veio morar com o jogador na capital baiana. Resultado: o artilheiro não quer sair de casa.

Ele confessa que, nos momentos de lazer, prefere ficarcom ela, no aconchego do lar.

"No meu momento de descanso eu não gosto de sair, prefiro aproveitar a companhia dela", revela. "Isso me ajuda bastante a diminuir o estresse do futebol, ter o carinho da família é um ponto crucial pra gente que vive sob pressão", conta.

Apesar de noivos, os dois não pretendem se casar e nem ter filhos por enquanto. O jogador até dá um 'pulo' quando é perguntado sobre isso. "Não, calma, calma...", brinca. "Ela quer terminar a faculdade para depois casar e aí pensar em ter filhos", conta. "Vamos com calma, tudo de bom acontece aos pouquinhos", completa.

