Novo reforço do Bahia, Wallyson já treina no Fazendão

O Bahia retornará à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro mais reforçado: o clube acertou nesta segunda-feira, 1, a contratação do atacante Wallyson, jogador de 24 anos que estava no São Paulo.

Embora já tenha participado de um trabalho físico na academia de musculação do clube, o jogador somente será apresentado oficialmente pelo tricolor na próxima quarta-feira, 3, no Fazendão. O contrato de Wallyson com o Bahia é até o final do ano.

Nascido a 17 de outubro de 1988, na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, Wallyson Ricardo Maciel Monteiro começou a sua carreira no ABC, em 2005. Ficou no clube potiguar até 2007.

Em 2008, Wallyson se transferiu para o Atlético Paranaense, onde se sagrou campeão estadual e foi eleito revelação do Campeonato Paranaense de 2009. Ainda em 2010, o atacante foi negociado com o Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Em 2011, o atacante foi campeão mineiro e terminou a Copa Libertadores da América como artilheiro, com sete gols. Em 2013, foi contratado pelo São Paulo, mas não teve muitas oportunidades no time principal.

adblock ativo