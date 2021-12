Novo reforço do Bahia quer acabar com fama de aposta

O zagueiro Adriano Alves, de 29 anos, foi o primeiro reforço do Bahia para a temporada a conversar com a imprensa, na quarta-feira, 8, no Fazendão. O defensor, que disputou a Série B do ano passado pelo Atlético-GO, prometeu se esforçar para acabar com a fama de 'desconhecido' da torcida tricolor.

"Primeiro, vou ter que buscar meu espaço em cada treinamento. Como é o início de uma nova temporada, cada um aqui vai buscar seu espaço e eu vou mostrar o meu melhor para que a titularidade venha", disse.

No ano passado, ele vestiu a camisa do Dragão em 21 partidas pela Série B. Por conta disso, Adriano quer chegar no Esquadrão com o status de atleta experiente na competição.

"É um campeonato que a gente sabe que não é fácil. Não adianta entrar para disputar, tem que entrar para vencer. No ano passado ajudei o Atlético a brigar até a última rodada. Hoje, estou feliz no Bahia", comentou.

Com a bola

O terceiro dia de treinamentos também foi o primeiro dia de atividades com bola na pré-temporada do Esquadrão. O técnico Sérgio Soares dividiu a equipe em três times com oito jogadores e comandou um treino de movimentação e toque de bola. A atividade aconteceu no campo 2 do centro de treinamentos, já que o principal está passando por reformas no gramado.

O único a não participar foi o meia paraguaio Wilson Pittoni, que se apresentou ontem no Fazendão após dois dias de atraso. Ainda não há definição se o jogador será punido.

Quem também se apresentou foi o atacante Lourival, de 19 anos, cria da base do Tricolor. O jogador, que tinha contrato até maio, teve o vínculo renovado até o final de 2016 e foi incorporado ao grupo principal.

