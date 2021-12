Novo reforço do Bahia é apresentado no Fazendão

Em uma situação delicada como a do Bahia no Campeonato Brasileiro, qualquer jogador que desembarque no clube ganha uma importância exagerada. E como Alessandro, 32 anos, fez fama com a camisa do América-MG em anos anteriores - antes de jogar no Japão -, foi apresentado, nesta terça-feira, 2, no Fazendão, como a esperança para tirar o Bahia do Z-4.

Por isso, mesmo que não esteja nas melhores condições físicas, pode ser opção para o jogo contra o Coritiba, neste domingo, na Arena Fonte Nova, caso sua regularização ocorra até sexta, 5. "Se for da minha vontade, claro que estarei em campo. Mas tem uma parte racional. Vou conversar com toda comissão técnica, vendo o que é melhor para a equipe", disse o atleta.

Centroavante, Alessandro garante ter o faro de gol. "Sou um jogador que procuro jogar dentro da área. Meu forte é ser oportunista", garantiu. No entanto, seu desempenho pelo Kyoto Sanga, na segunda divisão japonesa, não foi dos melhores - dois gols em sete jogos. Ele justifica: "Lá eu comecei fazendo gols, mas o treinador me posicionou mais recuado, como um meia".

Sobre a fato de ter que brigar por posição com Kieza, Alessandro garante que dá para jogar ao lado do camisa 9. "Acredito que possa jogar com o Kieza, que também busca o jogo, sai da área".

O fato de o Bahia ter o segundo pior ataque do Brasileiro incomoda Alessandro, que já foi treinado por Gilson Kleina. "Dificulta um pouco, né? A gente vê que a cobrança sobre o poder ofensivo é grande. A gente tem que assumir a responsabilidade para melhorar isso", disse o atacante.

O treinador do Tricolor destacou a importância do jogador: "É um atacante nato, goleador onde passou. É um jogador que vai nos ajudar muito pela característica de ser um homem centralizado. É experiente e vai nos ajudar em todos os sentidos".

*Colaborou Vitor Villar

