Novo reforço do Bahia é apresentado na Fonte Nova

Confirmado nesta terça-feira, 8, como novo jogador do Bahia, o zagueiro Gustavo, de 33 anos, foi apresentado oficialmente na Arena Fonte Nova. Com contrato assinado até dezembro de 2016, o atleta deixou o Atlético-PR para reforçar o setor defensivo do Esquadrão.

"Conversei com Sérgio [Soares, técnico], com Alexandre [Faria, diretor de futebol], e gostei muito do projeto apresentado pelo Bahia para este e o próximo ano. Sei que o Bahia está oscilando, o que é normal dentro de uma competição, mas eu acredito muito neste grupo. O Bahia é um clube grande, de tradição, e isso precisa ser levado para o campo. É impor nosso futebol e encarar os jogos como decisões", disse Gustavo, que perdeu a titularidade no Furacão, mas jogou 14 partidas pela equipe na Série A e marcou um gol.

