Novo reforço do Bahia chega nesta segunda para fazer exames

Anunciado oficialmente na última sexta-feira, o atacante chileno Sebástian Pinto chega nesta segunda-feira, 27, a Salvador para realizar exames médicos.

Nesta semana, a diretoria do Bahia vai tratar da regularização do novo camisa 9 junto à CBF. Segundo Sidônio Palmeira, assessor da presidência do clube, o trâmite burocrático deve durar de sete a dez dias e, a partir daí, o jogador ficará a disposição do técnico Marquinhos Santos.

Pinto tem 27 anos e chega do Bursaspor, da Turquia. Ele foi revelado pelo Universidad do Chile. Esta será a segunda vez que ele vestirá a camisa de um time brasileiro. Na temporada de 2008, teve uma rápida passagem pelo Santos.

Estreantes

O comandante do Tricolor Marquinhos Santos gostou da estréia dos outros dois gringos recém-contratados, Maxi Biancucchi e Wilson Pittoni. Eles foram titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Vitória da Conquista, sábado, na Arena Fonte Nova.

"Os dois tiveram boas performances, principalmente Pittoni. Maxi necessita de um tempo maior na preparação, mas é importante para que ele possa ganhar mais ritmo de jogo", disse na coletiva após o jogo.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Bahia será quarta-feira, 29, novamente contra o Vitória da Conquista, mas dessa vez a partida acontece no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.

O time se reapresenta na manhã desta segunda no Fazendão para iniciar a preparação para o próximo desafio. Marquinhos não terá problemas com suspensão e nem com contusões, podendo repetir a escalação de sábado em que o Bahia entrou em campo com Lomba; Madson, Lucas Fonseca, Titi e Raul; Fahel, Pittoni, Hélder e Rafinha; Rhayner e Maxi.

Na terça-feira, no turno da tarde, o Tricolor embarca para a cidade de Vitória da Conquista.

