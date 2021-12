Novo presidente do Bahia será empossado nesta quarta-feira

Marcelo Sant'Ana será oficialmente empossado nesta quarta-feira, 17, como o novo presidente do Bahia. A cerimônia está marcada para as 19h, na Fonte Nova. Além do mandatário, tomarão posse os 100 novos conselheiros. O evento será fechado.

O agendamento foi possível depois que a chapa A Voz do Campeão anunciou, na manhã desta terça, 16, ter desistido de pedir a impugnação da candidatura de Marcelo. Na noite de sábado, a Comissão Eleitoral perguntou às chapas se, afim de adiantar o processo, abririam mão do período de quatro dias para solicitar recurso. Todas acataram, menos a de Olavo Fonseca.

Antes da eleição, o candidato a vice-presidente pela chapa, Fernando Jorge, havia afirmado em entrevista ao A TARDE que entraria com um pedido de impugnação, não na Comissão, mas na Justiça, caso Marcelo fosse o vencedor. Nesta terça, ele afirmou que o grupo havia mudado de opinião, e que desistiu de ambos os processos.

Segundo ele, o prejuízo para o clube pesou para a decisão. "A gente não quer que o Bahia passe por mais problemas jurídicos. Então, resolvemos acatar", disse. "Se fizesse a gente ganhar, até insistiria, mas nesse caso o beneficiado seria o segundo colocado, Tillemont. Se nem ele está querendo ir para a Justiça, a gente também não faz questão", completou.

Na visão do grupo, Marcelo não poderia concorrer à presidência porque estava em situação irregular com o clube após ter ficado mais de um ano sem pagar mensalidades. Segundo Fernando, a opinião continua. "Ainda duvidamos da situação de Sant'Ana como também duvidamos do sistema de tablets que foi adotado, mas o que vamos fazer agora é pedir que esse modelo democratico do Bahia se aperfeiçoe", disse.

Sobre a desistência em troca de uma possível participação na gestão de Marcelo, Fernando Jorge foi contundente: "Não vamos participar em hipótese alguma da administração de Marcelo. Nem devemos ter posições ni Conselho Deliberativo", garantiu. "Acho que vamos nos reservar a ser fiscais do mandato. Agora, todo o grupo de Olavo está torcendo para que ele faça uma bela gestão".

adblock ativo