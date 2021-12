Novo presidente do Bahia será empossado na Arena Fonte Nova

O novo presidente do Bahia, a ser escolhido neste sábado, 7, pelo voto direto dos sócios, será empossado em cerimônia realizada na Arena Fonte Nova, na segunda-feira. O ato está marcado para as 20 horas. Além do presidente, os 100 novos conselheiros eleitos também serão conduzidos ao seus postos, dando início oficialmente a nova gestão presidencial.

O estádio baiano foi escolhido como local do evento, de acordo com o interventor Carlos Rátis, pois tem mais estrutura para receber um maior número de pessoas. "Tinhamos pensado inicialmente no Fazendão, mas não teria uma sala para tanta gente. Só de conselheiros são 100 pessoas, fora os parentes e demais torcedores.

O horário de 20h também foi definido para que os funcionários do clube pudessem comparecer a cerimônia, após cumprir a carga horária de trabalho", disse Rátis. A Arena Fonte Nova tem sido palco das principais manifestações em apoio às mudanças que tem sido deflagradas no Bahia. Neste sábado, na área dos camarotes, o estádio vai abrigar as urnas eletrônicas da disputa eleitoral que vai apontar o novo gestor do clube.

Antônio Tillemont, Fernando Schmidt e Rui Cordeiro concorrem à vaga em aberto com a deposição judicial de Marcelo Guimarães Filho do cargo. O eleito ficará até dezembro de 2014, quando novas eleições serão convocadas.

Em 17 de agosto, também na Fonte Nova, por 99% dos votos foi decidido por mudanças no estatuto, após proposições do grupo de intervenção. Também nas arquibancadas da reformada praça esportiva, em 17 de maio, foi lá que deflagraram o movimento "Bahia da Torcida", que pedia a renúncia do então presidente Marcelo Guimarães Filho.

Em todos estes eventos, garante o consórcio Arena Fonte Nova, o espaço foi cedido mediante contrato de locação. O preço cobrado gira em torno de R$ 25 mil.

