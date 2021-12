Novo plano de sócios do Bahia sairá em fevereiro

De diretoria nova, o Bahia terá também um novo plano de sócios a partir do começo de fevereiro. Um projeto do plano foi apresentado terça-feira, 20, para os conselheiros do clube pelo presidente Marcelo Sant'Ana, durante a segunda reunião do atual Conselho Deliberativo.

Uma das principais promessas de campanha de Sant'Ana, a proposta será agora analisada por todos os conselheiros - 86 compareceram ao encontro - e depois colocada em votação na próxima reunião do grupo, marcada para o dia 31 de janeiro. A expectativa de toda a diretoria é aprová-la e colocá-la em prática o mais rápido possível.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Henrique De La Torre, o novo plano de sócios foi bem recebido por todos e não deve ter obstáculos para a aprovação. "Em via de regra, acho que já está aprovado. Podemos sugerir uma mudança ou outra, mas acho que passará sem problemas", afirmou. "Vemos como um grande avanço. Oferece tanto ao torcedor mais apaixonado como ao simpatizante o poder de participar das decisões do Bahia", completou.

Por conta de um acerto de confidencialidade, ninguém do conselho pode divulgar detalhes sobre o plano. "Lamento, mas só podemos divulgar depois da aprovação", afirmou De La Torre. "Mas posso adiantar que são seis categorias, com preços que variam desde os R$ 9,90 até os R$ 200, bem variado", limitou-se a dizer.

Segundo a apuração da reportagem, no entanto, o plano não é muito diferente do prometido por Sant'Ana durante a sua campanha. São dois planos para os mais jovens: 'Esquadrãozinho', para crianças de até 12 anos, e o 'Jovem Esquadrão', para adolescentes entre 13 e 17 anos. O primeiro será o mais barato, com mensalidades de R$ 9,90, enquanto o segundo custará R$ 20.

Existe também um plano para os maiores de 60 anos, batizado de 'Sócio 59' e um para torcedores que não residem em Salvador, que levará o nome de 'Bahia Sem Fronteiras'. Ambos custarão R$ 20.

Por fim, os planos mais caros: o semelhante ao atual, de Sócio Patrimonial, com mensalidade de R$ 40, e um mais ousado, batizado de 'Prime', que sairá por R$ 200 (veja resumo no quadro abaixo). Esse último prevê mais vantagens, como assento privilegiado na Arena Fonte Nova e a possibilidade de comprar antecipadamente ou de forma exclusiva itens do clube, como os materiais esportivos.

Todos, exceto os menores de idade, terão direito a voto, inclusive os que moram fora da capital baiana. A maneira como isso acontecerá será anunciada posteriormente.

A nova diretoria ainda discute a criação de uma categoria patrimonial mais acessível, para os torcedores sem tanto poder aquisitivo. A decisão será tomada após uma avaliação do atual projeto.

Entre as novidades, o Bahia pretende contratar uma empresa para criar um novo site voltado para os sócios e para administrar o plano. Além disso, quer lançar um aplicativo com conteúdo exclusivo para os associados.

