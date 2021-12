Novo goleiro do Bahia fala em disputa sadia pela posição

Única contratação do Bahia até agora para a disputa do Campeonato Brasileiro, o goleiro Rafael Santos, de 28 anos, em contato por telefone com a reportagem do Grupo A TARDE, diz que veio a Salvador para colaborar com o Tricolor na competição.

"É uma ótima oportunidade. Estava lutando para chegar em um time grande. A expectativa é ajudar, da forma que for preciso. Estou buscando meu espaço a todo momento. A cada dia que vou treinar vou buscar meu espaço", conta o jogador, que tem 1,91 m e pesa 92 quilos.

Sobre a disputa pela posição de titular, Rafael Santos está tranquilo. "Vai ser sempre muito sadia. Sem dúvida nenhuma quero ser titular, jogar e tudo mais, mas isso é uma coisa que será natural, respeitando todos e esperando meu momento. Vou aguardar e tomara que seja em uma boa hora, com o Bahia ganhando", diz o atleta.

A ideia do Bahia no início da temporada era contratar um goleiro com experiência de Série A e que chegasse para ser titular. Com o bom desempenho apresentado por Jean, 21 anos, nos primeiros meses do ano, a diretoria optou por um atleta que não é tão conhecido no cenário nacional.

"Creio que por ter passado pelo Madureira [ex-clube], seja considerado jogador para compor elenco. Mas fiquei entre os melhores goleiros do Campeonato Carioca. Sou criado em time grande, fui revelado pelo Corinthians", explica Rafael.

"Todos que trabalham comigo falam sobre velocidade, saída de gol, qualidade em sair com os pés. Trabalho bastante e espero estar apto para jogar o mais rápido possível", diz o goleiro, que foi relacionado na goleada sobre o Atlético-PR, no último domingo, 14, por 6 a 2, e deve fazer parte do elenco que vai encarar o Vasco neste domingo, 21, às 11h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

O contrato de Rafael de Carvalho Santos, que ainda não foi apresentado oficialmente pelo clube, vai até o final do ano, mas ele pretende conquistar seu espaço para continuar no Fazendão. "Meu objetivo principal é permanecer no Bahia. É mostrar meu trabalho, tentar agradar e conseguir um contrato mais longo para mostrar esse trabalho a longo prazo", garante.

Rafael Santos foi revelado e jogou profissionalmente pelo Corinthians. Além disso, defendeu equipes como Avaí, Bragantino, Botafogo-SP, São Caetano, Portuguesa, Guarani, Tupi-MG e Madureira.

