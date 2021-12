Novo gestor evita cravar 'reforços pontuais' no Bahia

Um dos termos preferidos do presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, na hora de tratar de novas contratações, é a frase "reforços pontuais". Algo que já virou até anedota nas rodas de torcedores que acompanham o Bahia.

Prudente desde a sua chegada, na última sexta-feira, 17, o gestor Anderson Barros evita tratar de nomes específicos na hora de falar de reformulações do elenco tricolor. Quando perguntado sobre Jorge Henrique, Douglas (ambos do Corinthians) e até Valdívia (do Palmeiras), o gestor obtou pela tangente mais próxima.

"É bom que estejam especulando esses jogadores no Bahia. Estes dois primeiros, até bem pouco tempo, por exemplo, estavam disputando a Libertadores. Queremos jogadores com qualidade no nosso grupo", disse.

Sobre uma possível lista de dispensa, que poderia integrar medalhões como Souza, Titi e o goleiro Marcelo Lomba, Barros também foi evasivo. "Ainda vamos fazer avaliações e ver a condição de cada um destes atletas. Sobre o Souza, especificamente, é um jogador que interessa, mas que precisa rapidamente se recuperar fisicamente", disse.

Com a chegada de Cristóvão, dois novos auxiliares passam a compor a nova comissão técnica formada. Os assistentes Sebastião Rocha e Cassiano de Jesus trabalharão em conjunto a Chiquinho de Assis, que treinou o Bahia, na condição de interino, no empate do último Ba-Vi.

Sem acordo - Também presente na coletiva da última segunda, Marcelo Filho negou qualquer acordo entre ele e o movimento "Bahia da Torcida", deflagrado na última sexta-feira, com cerca de seis mil torcedores, na Arena Fonte Nova.

"Eles querem que eu renuncie e isso eu não aceito. Não tem nenhum acordo nestes termos, mas aceito que se discuta a situação do Bahia e nova reforma do estatuto", diz o presidente.

adblock ativo