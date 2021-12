Novo elenco do Bahia começa a se desenhar

A primeira semana da pré-temporada tricolor chega ao fim nesta sexta, 6, sem o torcedor conhecer a ‘cara’ do time de 2017. O lateral esquerdo Pablo Armero foi o único reforço confirmado até o momento – o colombiano, por sinal, fez nesta quinta-feira, 5, o seu primeiro treino com os colegas e foi apresentado no Fazendão.

Mas isso, como promete a diretoria, vai mudar em breve. Segundo o vice-presidente Pedro Henriques, o Bahia está prestes a confirmar seis reforços: “Estamos perto de anunciar, mas pela nossa conduta evitamos falar os nomes porque ainda tem trâmites contratuais, resultados de exames... Mas a maioria já está sendo especulada. É só controlar a ansiedade. Vocês [jornalistas] ficarão sabendo porque eles vão descer para o campo”.

Ainda de acordo com Henriques, quase todos eles já estariam inclusive no Fazendão, cuidando dos últimos detalhes para assinar contrato. Seriam cinco. Nesta quinta, um deles já mostrou a sua cara no centro de treinamentos: o meia Zé Rafael, ex-Londrina.

Os demais seriam o lateral esquerdo Matheus Reis, que vem do São Paulo; o ala direito Wellington Silva, do Fluminense; o meia-atacante Diego Rosa, que jogava no Japão; e o centroavante Gustavo, que jogou em 2016 no Corinthians. Ninguém do clube confirma se são estes os nomes.

Outro reforço muito próximo do Bahia é o volante Edson, que pertence ao Fluminense. O empresário do jogador, Alex Zica, confirmou ao site da ESPN que os clubes estão próximos de um acordo. Com contrato com o clube carioca até agosto de 2018, ele viria por empréstimo até o final deste ano.

Com estas seis contratações, a equipe para começar 2017 fica praticamente fechada. A diretoria já confirmou que busca apenas um goleiro mais experiente e um atacante veloz para os lados do campo.

A busca, porém, não significa necessidade. O próprio Pedro Henriques já afirmou que confia em Jean para iniciar a temporada, e que buscará um atleta mais experiente para a posição com calma: “Confiamos no trabalho de Jean, que defendeu Seleção, foi um dos suplentes da Olimpíada. Ele poderá mostrar que pode passar confiança”, disse.

“O que queremos é um goleiro que nos passe a segurança de defender o Bahia. Assim, pode ser jovem ou pode ser mais velho também. Vamos avaliar qualidade, liderança, comunicação em campo”, completou o dirigente. O terceiro reserva do ano passado, Anderson, renovou até o final desta temporada.

Outro que o Tricolor espera para fechar o elenco é o volante Renê Júnior. O Bahia já encaminhou a renovação com o atleta por um ano, mas o contrato não foi oficializado.

Sub-20 na Copinha

Depois de, na estreia, vencer de virada o Trindade-GO por 3 a 1, na quarta, 4, o Bahia volta a campo nesta sexta, às 20h (de Salvador), para pegar o Fast-AM pela Copa São Paulo de Juniores. O jogo terá transmissão da Rede Vida

O pacotão com seis reforços do bahia

Wellington Silva - Um dos que já estariam no Fazendão, realizando os exames médicos

Matheus Reis - Emprestado até o final do ano, também já estaria no CT tricolor

Edson - Empresário confirmou estar em negociações avançadas com o Bahia

Zé Rafael - É o mais próximo de ser anunciado, e já desceu para o campo

Diego Rosa - Outro dos cinco que já estariam no Fazendão

Gustavo - Emprestado até o final do ano, tinha chegada a Salvador prevista na tarde desta quinta

