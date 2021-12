Novo diretor de futebol do Bahia é apresentado

A semana é de clássico, mas também de contratação importante no Bahia. Foi apresentado nesta terça-feira, 8, o novo diretor de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, ex-Ponte Preta.

O cartola, no entanto, prometeu novidades, como as contratações, somente a partir de segunda, 14: segundo ele, o foco agora é apenas no Ba-Vi da decisão. Ele falou do desafio.

"Nossa proposta é trazer uma eficiência para que, dentro das possibilidades, o Bahia tenha condições competitivas iguais às daqueles que ganham mais", disse Bolicenho.

