Novo contratado do Bahia já enfrentou problema com drogas

Disposto a ter um ano bem diferente do que aquele que acabou de passar, o Bahia voltou de férias na última segunda-feira, 6, cheio de novidades para contar. O grupo se apresentou para a pré-temporada com oito caras novas.

Além dos anunciados anteriormente - o zagueiro Anderson Conceição, o lateral-direito Galhardo, o meia Branquinho e o atacante Rhayner -, outros quatro apareceram - o zagueiro Serjão, o volante Diego Felipe e os atacantes Hugo e Jonathan.



Todos eles foram ao Fazendão, junto aos demais esperados, para o início da bateria de exames médicos.

Eles, pouco conhecidos e tratados como apostas até mesmo pela cúpula tricolor, chegam com contrato de um ano, opção de compra e - de acordo com afirmação do gerente de futebol, William, em coletiva - participação do Bahia em parcela dos direitos econômicos em caso de venda.

Além disso, o clube ressalva a importância de cláusula comum a todos os jogadores. "O contrato padrão já prevê que o atleta pode ser demitido por mau comportamento. Mas fizemos outra, para ser mais claro, ou até redundante", disse o dirigente.

O assunto veio à tona por conta do histórico de um dos contratados. O mineiro Jonathan, revelado na base do Atlético-MG, teve um início de carreira promissor no PSV, da Holanda. Com apenas 19 anos, estreou na equipe principal. Na temporada seguinte, já teve papel de destaque, com sete gols em 19 partidas.

No entanto, no início de 2010, reapresentou-se à equipe europeia com cinco dias de atraso e seus problemas com drogas foram descobertos. Isso levou o PSV, após uma recusa do atleta em ir se tratar numa clínica na Escócia, a demiti-lo.

"Eu ficava muito sozinho. Acontecia alguma coisa que eu ficava meio nervoso, aí eu descontava tudo nas drogas. Usava cocaína, de vez em quando maconha. E isso já era desde o Brasil", declarou Jonathan no fim de 2010, quando já havia sido recontratado pelo PSV após ingressar numa clínica em Pedro Leopoldo, interior de Minas.

Após o retorno, brilhou. Balançou a rede 10 vezes em 15 embates. Mesmo assim, acabou vendido logo depois para o menor Vitesse por modestos 2,5 milhões de Euros. Na equipe, em duas temporadas e meia, fez 12 gols em 54 jogos.

De lá, saiu porque, oficialmente, porque desejava voltar a seu país. No entanto, o diário holandês Telegraph apresentou outra versão: a de que o Vitesse temeria uma recaída do jogador. A diretoria do clube negou. "O atleta que sabe o que faz no tempo livre. Ele não causou nenhum problema em seus dias de trabalho no Vitesse", disse o gerente do clube, Joost de Wit.

Sobre Jonathan - que já sofreu lesão grave no joelho que o tirou dos gramados por sete meses, entre 2010 e 2011 - William discursou: "Ele admitiu o vício dele em uma entrevista. Isso é bom, pois significa que ele não se escondeu. Estamos lhe dando uma segunda chance".

