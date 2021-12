Novo Bahia, de Cristóvão, pode ter formação bem conhecida

Cristóvão Borges chegou ao Bahia com uma missão quase impossível: arrumar o time a tempo de largar bem no Brasileirão, cuja estreia tricolor, fora de casa contra o Criciúma, já ocorre no domingo.

O problema é que Cristóvão terá de se virar com o plantel já existente. Pelo menos, até as cinco primeiras rodadas, que é quando o Brasileirão para por quase um mês (de 09/06 a 06/07) em virtude da Copa das Confederações. Será o tempo necessário para acertar e regularizar os novos reforços.

Contudo, o elenco atual do Bahia fez feio nestes primeiros cinco meses do ano. Para piorar, as cinco primeiras rodadas da competição nacional tem sido o "calcanhar de Aquiles" tricolor. Tanto em 2011 quanto em 2012, o time só fez 5 pontos no período. Na sequência, passou o resto do campeonato lutando contra o rebaixamento.

Em condições adversas e tentando mudar a história em 2013, o novo treinador ataca em duas vertentes. Uma é a motivacional. A outra, tática.

Na última terça-feira, 21, em seu segundo treino, Cristóvão Borges já mostrou qual tende a ser a cara do seu Bahia. A referência é o último momento que o time deu certo. Taticamente, o Bahia deve ter formação semelhante à escalada por Jorginho, que fez a quinta melhor campanha do segundo turno do Brasileiro passado.

O tricolor segue com três volantes. Porém, diferentemente do Bahia de Joel, serão dois saindo para o jogo e um fixo. Com Joel, eram dois fixos, Fahel e Toró, e um saindo para o jogo: Diones. Agora, com a obrigação de comandar a articulação em campo, os três volantes devem ser a alma do time.

"Nos treinos, o Cristóvão conversa o tempo com os volantes. Ele, que era volante quando jogador, já nos passou uma série de aprendizados. Isso é bom para nós. Agora, temos que ter humildade para ouvir e assimilar", comentou Fahel.

Pelo treino de ontem, a formação do trio deve ser a mesma dos tempos de Jorginho. Fahel fica mais atrás, na proteção imediata aos zagueiros. Diones abre pelo lado direito e Hélder pelo esquerdo. Este último, por ter mais qualidade no passe, pode se posicionar como armador quando necessário. Nestes casos, Fahel cobre a esquerda.

Mais à frente, assim como no Brasileirão 2012, não há um armador fixo. A aposta é na velocidade. Devem ser, além do centroavante, dois meia-atacantes caindo pelos lados.

Quando comparados os anos de 2012 e 2013, Fernandão fica na posição do "eternamente" machucado Souza, Marquinhos Gabriel herda a vaga do quase xará Gabriel e Zé Roberto se mantém no time. Ontem, porém, com Zé em fase final de tratamento médico, Ryder treinou como titular.

Quanto ao aspecto motivacional, Cristóvão foca na proximidade pessoal com seus comandados. "A equipe se sentiu bem com ele. É um treinador que demonstra muita humildade. E, se vocês viram, o grupo todo que absorver sua filosófia. Criamos uma nova motivação. Nosso intuito é, com ele, vencer estes cinco primeiros jogos do campeonato, até porque já tivemos experiencias negativas nos anos anteriores e não podemos repeti-las", disse Fahel.

