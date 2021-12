Novo ataque é a esperança do Bahia para o Estadual

Nos dois jogos-treino que o Bahia faz na intertemporada, o novo time do técnico Jorginho, com um ataque repaginado, marcou 16 gols. Mas seria ingenuidade usar esse número como parâmetro para aprovar a mudança radical que o treinador promoveu no seu ataque, ponto fraco do Esquadrão desde o último Campeonato Brasileiro.

Mas também não há como fechar os olhos para o desempenho alentador que o tridente ofensivo composto por Rosales, Obina e Adriano vem mostrando em todos os testes. mesmo que estes tenha sido contra o Atlântico (time amador), o sub-18 ou os próprios reservas da equipe principal.

Tanto a formação tem agradado a Jorginho que, mesmo com já passados 30 dias de preparação para a estreia no Estadual, dia 17 de março, ela vem sendo mantida como a preferida, sempre iniciando os treinos no Fazendão. Fato que se repetiu ontem à tarde, em mais uma atividade tática.

Empolgado com a perspectiva de apagar o fracasso na Copa do Nordeste - competição da qual ele nem participou -, Adriano falou com a reportagem de ESPORTE CLUBE ainda à beira do gramado do campo principal do CT tricolor.

E a principal razão para o ânimo renovado é mesmo o bom entendimento entre os componentes do ataque. "A gente se entrosou muito rápido. Quando você vê todo mundo brincando junto, é porque as coisas estão dando certo", afirmou Michael Jackson, que garante conseguir arrancar risadas até do gringo Rosales: "Ele faz os gestos dele, eu faço os meus e todo mundo se diverte".

No campo, ele garante, o entrosamento é ainda maior.

"Falo muito com Rosales que passo sempre na diagonal, da ponta para dentro da área. Isso facilita para os lançamentos. E ele tem uma ótima qualidade no passe", elogia o baiano de Valença, que também cita a importância de Obina no comando do ataque: "Ele protege muito bem a bola e segura os marcadores. Acaba abrindo espaço pra quem vem de trás. Além disso, sempre damos boas risadas juntos".

O trio só se desfaz quando Jorginho arrisca um esquema bem mais ofensivo, com a saída de Rosales e as entradas do meia-atacante Marquinhos Gabriel e do centroavante Souza. "Aí, o time fica bem mais veloz. Eu vou para o meio junto com Marquinhos e nós ficamos com a tarefa de servir Obina e Souza. É uma boa opção para o decorrer das partidas", ensina.

Torcida especial - Virou rotina ver os amigos de Adriano e seu filho, Adriano Júnior (4 anos), acompanhando os treinos na arquibancada do Fazendão. Motivação a mais para o xodó da torcida tricolor. "Fico muito feliz. Ansioso para vir treinar com eles assistindo é bom pra p...!", vibra.

Agora, ele só precisa convencer o filhão a virar seu fã. "Eu gosto de Neymar!", avisa Júnior. E de Adriano? "Tsc! Ainda tem que fazer um bocado de gol pra mim". Exigente o moleque.

