O atacante Victor Rangel, mais novo contratado do Bahia, foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 17, no Fazendão. O atleta, que chega por empréstimo até o final do ano, já foi regularizado nesta quarta junto à CBF e pode estrear contra o Avaí, neste sábado, às 18h30, em Santa Catarina.

Por vir jogando no América-MG, seu último clube, o atacante acredita que está pronto para estrear: "Estou bem fisicamente, já fiz 29 jogos esse ano, pouquíssimas vezes fiquei de fora. Estou à disposição". Das partidas citadas, 19 foram como titular. Ao todo, foram cinco gols marcados.

Vitor Villar Novo atacante, Victor Rangel é regularizado e pode estrear

Nesta quarta, Rangel já participou de um jogo-treino dos atletas do Esquadrão que não enfrentaram o Atlético-GO contra o Ypiranga. O Bahia venceu por 2 a 0, gols do meia Régis e do atacante João Paulo.

Os titulares fizeram apenas um regenerativo. O atacante Hernane, que sofreu uma pancada nas costas, não participou da atividade e foi realizar exame de imagem no local.

