Nova diretoria só divulgará rumos do Bahia depois da posse

O torcedor do Bahia terá que esperar o presidente eleito, Marcelo Sant'Ana, ser empossado para descobrir quais serão as medidas adotadas pela nova diretoria do Esquadrão.

De acordo com o sub-presidente, Pedro Henriques, a chapa "A Vez do Futebol" já discute alguns nomes - da comissão técnica e da própria diretoria - mas prefere divulgá-los no próprio site do clube após a posse, prevista para o dia 22.

"Ainda não temos como adiantar essas informações. Já contactamos algumas pessoas e temos alguns nomes, mas só vamos nos pronunciar, de forma institucional, depois da posse", afirmou Henriques.

Durante a campanha eleitoral, Sant'Ana criticou a atual gestão e afirmou que iria repaginar o Bahia. "A diretoria atual foi incompetente. Não existe planejamento em um clube que tem quatro diretores de futebol em um ano. Para 2015, vamos romper com isso. As contratações foram erradas. Nenhum dos jogadores cujo contrato se encerra agora ficará no clube. Agradeço pelos serviços prestados, mas em minha gestão todos vão sair. O Bahia precisa de reformulação e outro nível de atletas", disse no debate realizado por A TARDE no dia 10.

Na ocasião, ele disse que não manteria integrantes da diretoria de Fernando Schmidt. "Dentre quem trabalhou na atual gestão, quem me apoia só é Sidônio Palmeira (ex-assessor especial da presidência). Apoio que não escondo. Não prometi cargo a ninguém da diretoria".

Data incerta

Apesar de ter sido eleito no sábado, o prazo para Sant'Ana tornar-se presidente do Bahia, de fato, é até o dia 22. O presidente da comissão eleitoral, Milton Jordão, explicou que a posse poderia ser antes, mas uma das chapas não abriu mão do direito de entrar com recurso.

"Na reunião que fizemos ontem (sábado), após o fim dos trabalhos, eu indaguei se as chapas abriam mão de recurso para que pudéssemos empossar o presidente eleito logo na segunda-feira (hoje), mas a chapa A Voz do Campeão (de Olavo Fonseca) optou por manter esse direito", disse.

Questionado se esse recurso repetiria o teor do pedido de impugnação de Sant'Ana, movido pela chapa durante a campanha, Jordão disse não ter como prever.

"Eles apresentaram um pedido para a impugnação durante o período de campanha. Nós apreciamos e indeferimos a matéria. Não sabemos qual será o teor do recurso".

Jordão ainda explicou que a posse de Sant'Ana pode acontecer mais cedo caso o recebimento e julgamento do recurso sejam rápidos.

"Só receberemos os recursos até o dia 17 (quarta-feira). No mesmo dia que recebermos o recurso já entregamos para a defesa", disse o jurista. "Se for um processo célere e o resultado sair no dia seguinte, ou depois, podemos até empossá-lo antes, no dia 20, por exemplo. Mas, caso contrário usaremos o tempo previsto", completou.

