Nova direção do Bahia confirma interesse em Jael

A primeira medida do novo presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, pode ser trazer de volta um dos ídolos do acesso em 2010. O mandatário tricolor confirmou o interesse em repatriar o atacante Jael, que disputou a última Série B emprestado ao Joinville e conseguiu o retorno à Série A.

Segundo Marcelo, no entanto, as negociações ainda estão num estágio bastante inicial. "Apenas pedi a Raudinei (ex-jogador do Tricolor e empresário de Jael) informações sobre o vínculo dele com o São Caetano", disse. "O último contato foi na final da manhã de hoje (segunda-feira). Ele ficou de se reunir com a diretoria de lá e não voltamos a nos falar", completou.

O diretor de futebol do Azulão, Genivaldo Leal, conta que o jogador tem contrato até 2017, mas não fica no clube. "O agente de Jael nos procurou dizendo que o jogador tinha intenção de ir para o Bahia e eu respondi que estávamos dispostos a negociar", respondeu. "Temos 40% do passe e nosso interesse é vender isso. Se não for tudo, pelo menos a metade", completou. Rebaixado para a Série D, o clube não tem condições de pagar o salário do atacante.

Raudinei, por sua vez, reiterou que há interesse de todas as partes, mas o Esquadrão precisa agir. "Ainda não há uma proposta formal", frisou. "Jael tem um carinho especial com o Tricolor, como eu também tenho, mas ele é um profissional. Existe um interesse que pode se transformar em realidade, mas, por enquanto, só houve uma consulta", completou o agente.

Identificação

Marcelo não poupou elogios ao atacante, ainda que com ressalvas. "Percebo que a maioria da torcida gosta dele, pelo compromisso com o clube e pela capacidade de fazer gols", disse. "Eu acho que Jael sempre correspondeu em campo. No extra-campo ele deixou a desejar, com aquele episódio grave, mas acredito que tenha amadurecido. Esse é um fator que quero ter segurança", completou.

No começo de 2011, após conquistar o acesso, o atacante foi dispensado do Esquadrão após agredir o então gerente de futebol do clube, André Araújo. No ano anterior, marcou 12 gols em 24 jogos na campanha do retorno do Bahia à elite.

A primeira passagem do jogador pelo Tricolor não foi tão brilhante em termos de resultado - a equipe brigou para não cair para a Série C -, mas teve um excelente rendimento pessoal: 10 gols em 20 jogos.

Depois de passar pelo Tricolor, o 'Cruel', como ficou conhecido entre a torcida, passou por Portuguesa, Flamengo, Sport, Seongnam Ilhwa (Coreia do Sul), São Caetano e Joinville. No clube catarinense, neste ano, brilhou na campanha do acesso com 12 gols em 23 jogos. Porém, ficou fora da reta final após sofrer uma lesão grave no tornozelo, em setembro.

