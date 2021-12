"Nossa equipe se comportou muito bem", diz Cristóvão Borges

O treinador Cristóvão Borges gostou do Bahia no empate contra o Grêmio em 0 a 0 na Arena do Grêmio, na tarde deste domingo, 3. "Jogar aqui é muito difícil. Eles tentavam se recuperar e pressionaram bastante, mas nossa equipe teve um comportamento muito bom, suportou a pressão", disse o comandante tricolor, na coletiva após o jogo. Para Borges, o problema do Bahia foi a saída de bola. "Erramos muitos passes na intermediária", completou.

Com os desfalques de Jussandro e Madson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Cristóvão comemora a semana sem jogos para preparar a equipe para enfrentar o Atlético-MG na Arena Fonte Nova, sábado, às 18h30. "Sempre aproveitamos bem os treinamentos quando tivemos a semana livre e a equipe melhorou. Na próxima rodada, será melhor ainda", garantiu ele.

O técnico aproveitou para convocar a torcida a lotar a Fonte Nova. "Nesse momento, é importante que o torcedor, que sempre nos apóia, vá para a Fonte Nova. Esse é um momento importante. A torcida é apaixonada e joga junto", finalizou.

