Nos pênaltis, Athletico elimina Bahia e avança na Copinha

O Athletico-PR conquistou sua classificação à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde deste sábado, 11, ao eliminar o Bahia nos pênaltis, por 4 a 3.

A partida, válida pela segunda etapa da competição, foi disputada no estádio Ítalo Mário Limongi, Indaiatuba, e terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar. O herói da partida acabou sendo o goleiro do Furacão, que defendeu duas cobranças do Tricolor.

