"Nós merecíamos o empate", diz Roger sobre gol anulado do Bahia

Após o revés sofrido diante do Santos na noite desta quinta-feira, 31, o técnico do Bahia, Roger Machado, avaliou, em coletiva depois do jogo, sobre o desempenho do Tricolor dentro de campo. Para ele, a equipe caiu muito de produção e permitiu ao Peixe o domínio da partida.

"Queda, de fato, rendimento técnico. Novamente, num jogo contra um time que tem muita qualidade, como o Inter, a gente proporcionou oportunidades para o adversário, cometendo alguns erros simples que normalmente nós não vínhamos cometendo e dando oportunidade do adversário nos atacar. Nos faltou, durante o primeiro tempo, a confiança para jogar, botar bola no pé, trabalhar, ter confiança de dar opção para o colega, receber a bola mesmo marcado, progredir par o campo do Santos. Iniciamos bem, 10, 15 minutos, criamos a melhor oportunidade da partida, depois o Santos foi ganhando campo e nós errando saída de bola, domínio, erro de segunda bola. O que, a partir deste momento, a gente precisa é resgatar a confiança no nosso jogo", pontuou.

Durante a entrevista, foi inevitável não comentar sobre a participação do árbitro de vídeo. No decorrer da partida, o VAR anulou um gol para cada lado. Entretanto, o tento do Esquadrão, marcado por Juninho, gerou muitas controvérsias devido à posição do lateral-esquerdo Moisés na hora do passe. Para Roger, independente de haver impedimento ou não, a sua equipe não merecia o resultado.

"Nem com gol anulado de empate, talvez não merecêssemos o empate. Hoje a frustração do torcedor é porque jogamos pouco futebol. Hoje abrimos mão, nos momentos em que tínhamos a bola, de tentar controlar o adversário pela troca de passes, deslocamento. Bola chegava, e a gente tentava definir o mais rápido possível, muitas vezes devolvendo a bola para o adversário. Terceira partida sem triunfo [...] Hoje foi frustrante, pouca coisa deu certo no jogo, muito em função da instabilidade na parte técnica", analisou o treinador.

Ainda sobre o gol anulado, Roger Machado preferiu não tecer nenhum tipo de comentário contra o desempenho da arbitragem. "Está muito confuso, já não falo mais sobre arbitragem, porque a gente passa por reclamação. Mas certo é que tem que reavaliar, porque está atrapalhando. Nós merecíamos o gol de empate. Se conquistássemos esse ponto, seria importante, mas seria ponto ao acaso, não pela produção da equipe, da forma como a gente vinha fazendo", complementou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

