Nordestão: adversário do Bahia na decisão é definido nesta quinta

Após se garantir na final da Copa do Nordeste, na ultima terça-feira, 26, contra o Ceará, o Bahia agora aguarda a definição do seu adversário, que sairá do jogo desta quinta, 28, entre ABC e Sampaio Corrêa, no Frasqueirão, em Natal. Na primeira partida, no Maranhão, o Sampaio venceu por 1 a 0.

As finais do Nordestão serão nos dias 3 e 10 de julho. Se o ABC conseguir reverter o placar e avançar, fará o segundo jogo em casa. Caso o Sampaio passe, o Tricolor decide o título na Fonte Nova, em Salvador, dia 10 de julho. O primeiro duelo ocorre no próximo dia 3.

