Norberto é o 'desconhecido' da vez na mira do Bahia

De acordo com as especulações de mercado do momento, nota-se que o Bahia está de olho em jogadores que se destacaram na última Série B. Na segunda-feira, o nome do volante Diego Felipe (24 anos), da Chapecoense, surgiu. O jogador disse que o acerto está muito próximo e a cúpula tricolor confirmou o interesse.

Na úlima quarta-feira, 18, foi a vez de a procura pelo lateral-direito Norberto (23 anos), do América-RN, vazar. Porém, enquanto Diego Felipe já não tem mais vínculo com a equipe catarinense, o contrato de Norberto com o time potiguar vai até o fim de 2014.

"Mas sabemos do interesse do atleta de jogar a Série A e, se houver oferta boa para todos os lados, o liberaremos sem problema", disse Gustavo Carvalho, presidente do América, em entrevista à rádio Transamérica.

Segundo ele, o Bahia recusou troca sugerida pelo lateral Madson e o meia Magno por este último já ter acordo prévio com o Bragantino. Diante disso, Carvalho revelou que o diretor de futebol William prometeu enviar proposta financeira até esta quinta-feira, 19.

Apesar da tendência de buscar apostas, há espaço para medalhões. Indicado pelo técnico Marquinhos Santos, o veterano lateral-esquerdo Kléber, que vai sair do Inter, é um objetivo.

