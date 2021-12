Nome do técnico sai após jogo de domingo, diz Pastana

A diretoria do Bahia mantém o mistério quanto ao nome do novo técnico do clube. Por telefone, o novo diretor do tricolor, Rodrigo Pastana, foi econômico nas palavras. "Ainda não temos um nome. Estamos reunidos para encontrar um (técnico) à altura do clube", afirmou.

Questionado se o novo comandante poderia ser Márcio Araújo - que levou o Bahia ao acesso à Série A em 2010 -, ou Gilson Kleina - que ascendeu à Elite com o Palmeiras ano passado -, Pastana despistou. No entanto, deu prazo para o anúncio: "Vamos divulgar quem será o novo treinador depois do jogo de domingo".

Informações extraoficiais afirmam que o acordo entre Márcio Araújo e o Bahia emperrou por conta de uma exigência do técnico. Márcio deseja ter quatro membros na comissão técnica, mas a diretoria tricolor, por sua vez, não teria aceitado.

Em parte, pelo fato de não abrir mão da presença do interino Charles Fabian na equipe. Para o duelo contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, o time será comandado justamente pelo interino.

Outros especulados

Além de Araújo e Kleina, outros nomes já circularam nos bastidores do clube. Dentre eles, o de Paulo César Gusmão, Silas, Enderson Moreira e até mesmo Ney Franco, ex-técnico do Flamengo e do Vitória.

