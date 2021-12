Nome do técnico do Bahia já está definido: Márcio Araújo

O técnico Márcio Araújo, de 54 anos, foi o escolhido pela cúpula do Bahia, embora ainda não tenha se pronunciado oficialmente, para comandar a equipe na sequência do Brasileirão, depois da saída de Marquinhos Santos no último sábado.

O treinador agora é o favorito ao cargo, já que Gilson Kleina, ex-Palmeiras, preferido da direção, teve a proposta salarial considerada alta. A diretoria reconhece que as negociações estão avançadas, mas não pode confirmar a contratação.

Nesta quarta, 30, durante a sua apresentação dos integrantes do departamento de futebol, o novo gestero do clube, Rodrigo Pastana, falou sobre o assunto. "Não está contratado ainda. Penso que seria incoerente da minha parte contratar alguém antes de chegar ao clube", disse, elogiando o provável comandante. "É um profissional com quem eu trabalhei no Barueri. Uma grande pessoa, mas ainda não decidimos se será ele mesmo".

De qualquer forma, o interino Charles Fabian é quem comandará a equipe contra o Palmeiras, no domingo, 3. Segundo Pastana, o técnico do sub-20 será integrado à comissão técnica profissional como auxiliar.

Afastado

Aos 54 anos, Márcio está longe do futebol desde maio de 2012, quando deixou o São Caetano alegando querer acompanhar o nascimento do filho. O treinador ficou famoso por conta dos seus trabalho na Série B, conquistando os acessos em 2008, com o Barueri, e em 2010, com o Bahia.

No Tricolor, ele chegou em agosto daquele ano, substituindo Renato Gaúcho, e somou 12 vitórias, seis empates e sete derrotas. No início de 2011, chegou a negociar para renovar e comandar a equipe na Série A, mas sua proposta financeira não foi aceita pelo clube.

Parado desde 2012 para acompanhar o crescimento do filho, o técnico não voltou a treinar outro time desde então. Além do Tricolor, Márcio Araújo acumula trabalhos por, Figueirense, Sertãozinho, Goiás, Barueri, Fortaleza, Coritiba e Atlético-MG.

Ele chegará com a missão de tirar o clube da zona do rebaixamento (Z-4). O time soma apenas nove pontos em 12 jogos e ocupa penúltima posição na tabela, à frente apenas do Figueirense.

adblock ativo