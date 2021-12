No Uruguai, Bahia encara o Liverpool para avançar na Sula

Dois dias após as comemorações dos 30 anos do bicampeonato brasileiro de 88, o atual elenco do Bahia tem a chance de deixar sua marca na história do clube: conquistar o primeiro triunfo do Esquadrão em uma partida oficial fora do Brasil, no confronto desta quinta-feira, 21, contra o Liverpool, às 19h15 (da Bahia), no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai, pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Vencer nesta quinta é imperativo para o Tricolor baiano, depois da derrota na partida de ida, por 1 a 0. Então, para se classificar, o Bahia necessita vencer por uma diferença de dois gols, ou por um gol, desde que por placar igual ou superior a 2 a 1. Triunfo do Esquadrão por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Longa sina

Mas, além do Liverpool, joga contra o Bahia a longa sina de não conseguir triunfar em terra estrangeira, tanto pela Libertadores quanto pela Sul-Americana. A partida desta quinta marcará o décimo jogo oficial do Esquadrão no exterior. Ao todo, são cinco derrotas e quatro empates.

A primeira partida oficial fora do país foi pela Libertadores de 1960, com uma derrota por 3 a 0 para o San Lorenzo, da Argentina. Três anos depois, também pela Libertadores, nova derrota por 2 a 1, agora para o Deportivo Italia, da Venezuela.

O retorno a uma competição internacional só ocorreu na Libertadores de 1989, com três jogos no exterior, todos terminados em empate: 1 a 1 com o Deportivo Táchira, da Venezuela; 0 a 0 com o também venezuelano Marítimo, além de um 1 a 1 com o Universitario, do Peru.

Só em 2013 o Bahia voltou a fazer um jogo oficial longe do Brasil, amargando desde então um empate e três derrotas. O único jogo que o Esquadrão não perdeu foi o empate do ano passado em 1 a 1 contra o Cerro, no Uruguai. Também em 2018, o Tricolor perdeu para o Blooming, da Bolívia, por 1 a 0. Ainda entram na conta as derrotas para o Cesar Vallejo, em 2014, por 2 a 0, no Peru, e um 1 a 0 diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Entretanto, o desempenho na Sul-Americana do ano passado dá algum alento de ser possível reverter o quadro negativo.

Foi em 2018 que o Bahia conseguiu, pela primeira vez, eliminar um rival estrangeiro em um mata-mata (antes, tinha caído para Cesar Vallejo e Atlético Nacional, ambos nos pênaltis), avançando nos jogos contra Blooming e Cerro.

A partida desta quinta também é uma chance de o time principal do Bahia se recuperar de um início irregular em 2019. Com a utilização dos reservas e do time sub-23 em alguns jogos, o técnico Enderson Moreira colocou em seis oportunidades o time titular, com dois triunfos (Santa Cruz e Juazeirense), três empates (CRB, Rio Branco e Vitória), além da derrota para o Liverpool.

Ainda em busca da equipe ideal para o ano, Enderson deve promover duas mudanças no time titular: as entradas de Eric Ramires e Shaylon nas vagas de Élber e Guilherme.

Eric fará nesta quinta seu primeiro jogo do ano pelo Bahia, pois o novo camisa 10 tricolor estava à disposição da seleção sub-20. Já Shaylon conquistou a posição pelo bom início de temporada, com três gols e boas atuações, barrando Guilherme.

Rival invicto

O Liverpool chega ao jogo desta quinta invicto na temporada. Foram apenas duas partidas em 2019, ambas difíceis: o triunfo sobre o Bahia e um empate no último sábado contra o Nacional, atual vice-campeão uruguaio.

O treinador tricolor, Enderson Moreira, elogiou o adversário e disse que o Bahia precisará de muita atenção para buscar a vaga.

“É uma equipe muito competitiva, que dá poucas oportunidades. A gente chega confiante, sabendo que precisamos ter muita concentração. Qualquer lance pode ser decisivo”.

Só na internet

Assim como a partida em Salvador, o jogo desta quinta contra o Liverpool não terá transmissão pela TV, passando apenas nos canais do DAZN, dono dos direitos de transmissão, no You Tube e no Facebook.

