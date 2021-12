No último jogo do ano, Bahia volta a perder e termina mal o Brasileirão

O Bahia coroou o péssimo segundo turno na Série A do Campeonato Brasileiro com uma derrota na despedida do clube na temporada. Desta vez, o algoz foi o Fortaleza, que bateu o Tricolor baiano por 2 a 1 diante de um Castelão lotado. Osvaldo e Tinga marcaram para a equipe cearense, enquanto que Artur descontou para o Esquadrão.

Mesmo com a derrota, o Bahia permanceu na 11° posição do Brasileirão, com 49 pontos. A pontuação é a mesma do Vasco que apenas empatou com a Chapecoense. Com isso, o Tricolor garante uma premiação de R$ 15,5 milhões.

O jogo

O Tricolor começou a partida tentando trabalhar a bola no campo de ataque, enquanto o Fortaleza esperava para sair nos contra golpes. No entanto, a primeira chance da partida foi da equipe cearense. Aos oito minutos, o atacante Osvaldo recebeu pelo lado esquerdo, cortou Nino Paraíba e finalizou para boa defesa do goleiro Douglas.

A chegada foi o suficiente para o cenário se inverter e os mandantes passaram a tomar conta da partida. A pressão deu resultado rapidamente. Aos 14 minutos, o lateral Gabriel Dias avançou pelo lado direito e cruzou com primor para o baixinho Osvaldo cabecear sozinho dentro da área e colocar o Fortaleza na frente.

Mesmo com a desvantagem no placar, a equipe comandada por Roger Machado não conseguia criar jogadas e levar perigo a meta defendida por Felipe Alves. Ainda que com maior posse de bola, o Tricolor tentava, mas não passava da troca de passes improdutiva pelos lados. Além disso, a equipe continuava sofrendo com as saídas em velocidade do rival nordestino.

Em um raro momento de lucidez do Bahia, João Pedro deu um belo passe entre os zagueiros para Gilberto que, cara a cara com o goleiro Felipe Alves, finalizou mal e perdeu a chance de empatar. Se não estava dando certo com a bola rolando, o empate do Bahia veio na bola parada. Artur Victor sofreu falta na entrada da área, e na cobrança, o próprio Artur bateu forte e contou com desvio para marcar seu sétimo gol no Brasileirão.

Aos 43, o Bahia ainda teve a chance de virar a partida no primeiro tempo. O Tricolor marcou bem a saída de bola do Leão da Pici e João Pedro teve a chance de frente para o gol, bateu de perna esquerda, mas a bola desviou na zaga e saiu.

O Bahia voltou para o segundo tempo impondo velocidade. Com apenas um minuto da etapa final, Élber invadiu a área e cruzou rasteiro para Artur, mas Bruno Melo apareceu para cortar e mandar para escanteio. Aos quatro minutos, após bate rebate na área, Élber finalizou forte e obrigou Felipe Alves a fazer grande defesa para salvar o Fortaleza.

Lei do ex

Preocupado com o momento da sua equipe na partida, o técnico Rogério Ceni promoveu a primeira mudança na sua equipe, ao sacar o atacante Edinho e mandar a campo o lateral-direito Tinga, ex-Bahia. Apesar da mudança, o Bahia seguiu melhor e teve chance de virar aos 11, em cobrança de falta de Artur e aos 12 em finalização de Élber.

Mesmo com o Bahia melhor foi o Fortaleza que quase marcou o segundo. Aos 18, Kieza, que tinha acabado de entrar no lugar de Romarinho, cabeceou após lateral cruzado na área para boa defesa de Douglas, no rebote o atacante do Tricolor cearense finalizou à queima-roupa e só não marcou porque o arqueiro do Esquadrão operou um verdadeiro milagre no Castelão. Aos 21, Kieza invadiu a área, serviu Osvaldo que livre, perdeu grande chance de desempatar.

As mudanças de Rogério Ceni deram certo. Com 33 minutos, Felipe ganhou dividida com Gregore e encontrou Gabriel Dias na área, o lateral passou por Moisés e serviu Tinga que de perna esquerda só completou para o gol e colocou o Fortaleza à frente novamente.

Com o gol da equipe cearense, Roger Machado foi ousado e sacou o volante Ronaldo para colocar em campo o centroavante Fernandão. Com menos de um minuto em campo, Fernandão roubou a bola de Tinga e bateu forte cruzado e a bola passou tirando tinta da trave. O Bahia até tentou, mas no final a bela festa foi do Fortaleza.

