No Twitter, maioria aprova a decisão do Bahia

A julgar pelo que foi compartilhado na rede social Twitter após o comunicado oficial do presidente Marcelo Sant'Ana, a grande maioria dos torcedores do Bahia ficou a favor da postura tomada pela diretoria do Esquadrão.

"Muito boa essa notícia do Bahia voltar a jogar em Pituaçu por conta do descaso dos organizadores da Fonte Nova com a torcida. Tem que respeitar!", publicou o internauta @jgcosta11. "Atitude corajosa do pessoal do Bahia em romper com a Fonte Nova. Jogando lá, o Bahia havia perdido a característica de grandes públicos", escreveu o usuário do @eltonponce.

Alguns se mostraram preocupados com o destino do estádio construído para receber a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. "Como torcedor do @ecbahia apoio totalmente a decisão, porém, como baiano, me preocupa o fato da Fonte Nova virar mais um elefante branco", comentou o usuário @Marvinca72. "A questão não é a Fonte Nova. Os termos é que são o problema. Se melhorarem os termos, voltamos pra lá. Com prazer", discutiu @lulabonfim.

Repercussão nacional

A repercussão atingiu também internautas de fora do estado, como o gaúcho @HenriqueDanieli: "Náutico largou a Arena Pernambuco, Bahia largando a Fonte Nova, Mané Garrincha, Manaus e Pantanal sem jogos... Parabéns aos envolvidos", escreveu.

adblock ativo