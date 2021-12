Com seis novos reforços em campo, o Bahia provou neste domingo, 31, em sua estreia no Estadual, que ainda vai precisar de bastante tempo para atingir o encaixe ideal.

Mesmo assim, superou as falhas do sua carente defesa para vencer a Juazeirense de virada, por 3 a 2, em Pituaçu (mando de campo da equipe do interior). O triunfo só veio após a expulsão do zagueiro Ricardo Braz, do Cancão de Fogo, no final do primeiro tempo.

Daniel Dórea No tranco, Tricolor ganha de virada do Juazeirense

Destaque negativo

Apesar de alguns bons lances construídos na parte ofensiva e dos três gols marcados, o destaque principal - e negativo - do jogo vai para a retaguarda do Esquadrão, mais precisamente seu lado esquerdo.

As jogadas dos dois gols da Juazeirense saíram por lá, após chutões do goleiro Tigre para o veloz meia Ebinho aproveitar o espaço deixado nas costas do lento zagueiro Gustavo e do distraído lateral João Paulo.

A primeira versão do lance foi produzida logo aos cinco minutos, quando Ebinho driblou Marcelo Lomba e foi derrubado por ele na área. Nino Guerreiro converteu o pênalti.

Toque de bola

Com dificuldade para criar por meio do toque de bola, o Bahia só empatou graças à atitude infantil de Braz. O beque do Cancão empurrou Danilo Pires dentro da área e a penalidade foi marcada.

Ele ainda foi expulso pelo segundo amarelo antes de Hernane, na cobrança, aos 40 minutos, anotar seu primeiro gol oficial pelo Tricolor. Comemorou com a dança da moda: o 'Trá, trá, trá...", da música "Metralhadora" da banda A Vingadora.

A partida tinha tudo para ficar mais simples na etapa complementar, e foi isso que Edigar Junio fez parecer logo no segundo minuto. Insistente, o atacante tentou três vezes até marcar seu tento inaugural pelo Bahia. Primeiro, chutou e o goleiro mandou para escanteio. Depois da cobrança, João Paulo cruzou e ele testou na trave. No rebote, finalmente cutucou para a rede

O problema é que ainda haveria o 'quase replay' do primeiro gol da Juazeirense: chutão de Tigre e chute certeiro de Ebinho aos 19 minutos. O tento de empate aconteceu logo depois de uma incrível chance desperdiçada por Luisinho, que ficou livre após corta-luz esperto de Hernane.

Aos 29, os papéis se inverteram para o Tricolor sair de campo com os três pontos. O 'Bigodudo' recebeu de Rômulo e deixou o 'Brocador' sem goleiro para fechar o placar.

"Deixamos um pouco a desejar na nossa linha defensiva. A gente precisa melhorar nesse quesito. Mas é normal para início de trabalho", resumiu o técnico Doriva, do Esquadrão, que na quinta-feira após o Carnaval volta a campo contra o caçula Flamengo de Guanambi, na Fonte Nova.

No mesmo dia, a Juazeirense visita o Fluminense de Feira.

