O Bahia chegou ao seu 14º triunfo seguido como mandante nesta quinta-feira, 2. A marca não poderia ocorrer em outro palco que não fosse a Fonte Nova. No retorno ao estádio após reforma do gramado, o tricolor derrotou o Altos-PI por 3 a 0 e chegou à liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com oito pontos.

Tiago Lemos No retorno à Fonte Nova, Bahia vence e lidera grupo no Nordestão

O jogo

O primeiro tempo não teve gol, mas graças a Rodrigo, reserva de Alex Alves - que havia garantido o 0 a 0 entre as equipes no jogo de ida, no Piauí. O goleiro fez boas defesas em chutes de Juninho e Régis, de fora da área, e em finalização torta de Edson, na pequena área.

Logo no início do segundo tempo, Zé Rafael isolou bola da grande área após rebote. O cenário parecia não mudar. Quem tem o Brocador no time, no entanto, pode esperar boas jogadas. Aos quatro minutos, Armero cruzou com açúcar para Diego Rosa bater de primeira, mas Rodrigo defendeu. Na sobra, Hernane dominou, driblou dois e chutou forte de esquerda para marcar um golaço.

Depois, Éder tabelou com Régis e cruzou rasteiro. João Paulo ajeitou e Régis bateu de primeira, no canto esquerdo do goleiro, para ampliar: 2 a 0.

Logo em seguida, porém, o árbitro marcou pênalti Manoel foi puxado por Tiago fora da área e tropeçou em Jean. O próprio Manoel bateu, mas Jeanzinho pegou. No rebote, o atacante chutou e Jean defendeu outra vez.

E ainda deu, aos 36, para João Paulo marcar o terceiro, com direito a toque na saída do goleiro: 3 a 0 – barba, cabelo e bigode.

Bahia 3 x 0 Altos-PI - 4ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 2, 21h30

Gols: Hernane, aos 4’, Régis, aos 17’, e João Paulo, aos 36’ do 2º T;

Árbitro: Claudionor dos Santos Junior

Assistentes: Ailton Farias da Silva e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (trio de Sergipe)

Cartões amarelos: Armero e Tiago (Bahia); Manoel (Altos).

Público: 6.564 pagantes

Renda: R$ 92.993,00

Bahia - Jean, Éder, Tiago (Lucas Fonseca), Jackson e Armero; Edson, Juninho e Régis; Zé Rafael (Matheus Sales), Diego Rosa (João Paulo) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Altos-PI - Rodrigo Carvalho, Chiquinho, Vitor Salvador, Marcelo e Thiaguinho (Patric Calmon); Marcon, Dos Santos e Nonato (Vagner); Esquerdinha, Manoel e Joelson (Uilliam). Técnico: Ruy Scarpino.

