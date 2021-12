No reencontro com torcida, Bahia encara Luverdense nesta 4ª

Como já destacaram atletas e dirigentes, o Bahia conquistou nesses primeiros quatro meses de 2015 algo tão importante quanto os resultados em campo: o retorno da credibilidade com a torcida e a presença dela no estádio.

Prova irrefutável disso foi a final do Campeonato Baiano, quando o Tricolor, mesmo desacreditado por ter perdido a Copa do Nordeste, conquistou o Estadual ao reverter uma vantagem de 3 a 0 do Vitória da Conquista. Empurrado sobretudo pela torcida, o time de Sérgio Soares fez 6 a 0.

Pena que, após aquela decisão, a massa ficou 'órfã' do clube. Quis o calendário que o Bahia encarasse dois jogos como visitante, contra Luverdense-MT, pela Copa do Brasil, e América-MG, pela Série B. Para completar, a tão aguardada estreia em casa na Segundona, contra o Mogi Mirim, ocorreu com os portões fechados. Foram 16 dias sem que a relação fosse retomada.

Mas toda a saudade acabará, enfim, nesta quarta-feira, 20. Às 22h, o Tricolor reencontrará seu torcedor contra o Luverdense, no duelo de volta da 2ª fase da Copa do Brasil. Em mais um jogo eliminatório, o Bahia precisa vencer por qualquer placar. Empate com gols dá a vaga para o time do Mato Grosso. Outro 0 a 0, como na ida, leva a decisão para os pênaltis.

O comandante tricolor não esconde a vontade de contar com a força da torcida em mais uma decisão. "Esperamos que o torcedor compareça, apesar do horário difícil", lembra Soares. "Digo sempre que esse horário de 22h é muito complicado, ainda mais com ameaça de greve de ônibus. Mas torço para que eles venham mesmo assim e a gente faça um bom jogo para retribuí-los".

Soares ainda não sabia naquele momento em que dava a entrevista, no início da tarde, mas até esse 'fator externo' ajudou o Tricolor: poucas horas depois, os rodoviários cancelariam a greve marcada para esta quarta. Mais um motivo, portanto, para encher a Fonte.

Boa presença

O resgate da torcida está evidente nos números da temporada. A média de público do Bahia, até agora, é de 15.089 torcedores. No ano passado, por exemplo, foi de 12.579. A marca, sem a Série B, já é quase igual à de 2013, quando a média foi de 15.281 e o clube estava na elite do torneio.

O time também se habituou a jogar partidas decisivas em casa. Essa será a 8ª eliminatória seguida do Tricolor na Fonte, que conta com um ótimo retrospecto. Em sete jogos, três pelo regional e quatro pelo Estadual, o time teve seis triunfos e uma derrota - para o Ceará, na final do Nordestão. Como aquele foi o jogo de ida, dá para dizer que o Bahia passou em todas as decisões que teve sua torcida ao lado.

Dúvidas

Os problemas com lesões têm se acumulado no Bahia. Na terça, 19, a assessoria do clube divulgou que Maxi Biancucchi sentiu incômodo no músculo posterior da coxa direita após o treino de segunda, 18, em Pituaçu, na atividade que foi fechada para a imprensa.

O atacante ficou de fora do último treino antes do duelo, na tarde de terça, no Fazendão. Ele realizou um exame de imagem e, a depender do resultado, pode e ausentar.

Sem o argentino, quem ganhou a vaga no ataque não foi Willians Santana, jogador de características mais similares, nem o meia prata da casa Rômulo, que tem entrado nas etapas complementares dos jogos. O escolhido pelo técnico, pelo menos no coletivo, foi Mateus, também da base.

Outro que pode desfalcar o time é o volante Bruno Paulista, que deixou o coletivo realizado na terça com dores num joelho e passará nesta quarta por uma ressonância magnética. Se a lesão for confirmada, seu substituto natural é Patric.

Caso fiquem realmente de fora, Maxi e Bruno se juntam ao atacante Kieza e ao meia Tchô na atual lista de desfalques do Esquadrão.

LEC terá mudanças

Em má fase após o fim do Estadual, o Luverdense terá mudanças para enfrentar o Bahia. Na zaga, a alteração é obrigatória. Everton, que jogou a Copa do Brasil pelo Lajeadense-RS, não pode defender o LEC no torneio. Com isso, Walace será titular.

Sem render o esperado no setor ofensivo, Ciro será substituído pelo volante Júlio Terceiro. Com isso, Luiz Eduardo ficará isolado no ataque.

"O Bahia é um time equilibrado, está fazendo uma ótima temporada e pode nos complicar. O Luverdense está passando por um período de reformulação e isso pode pesar contra a gente. Mas, tenho total confiança nos meus atletas ", contou o técnico Júnior Rocha.

