No primeiro Ba-Vi, Maxi enfrenta ex-clube

A exatos dois dias do primeiro Ba-Vi do ano, os olhos se voltam para Maxi Biancucchi. Será ele o personagem central do jogo em Pituaçu.

Sua saída do Vitória rumo ao Bahia provocou polêmica. De quebra, neste começo do ano, deixou de ser ídolo dos rubro-negros para ser contestado pelos tricolores. O clássico significará o inevitável encontro das duas faces da carreira do atacante argentino na Bahia.

Em 2013, no Vitória, Biancucchi foi goleador. Titular absoluto, embora prejudicado por lesões, fez 42 partidas e 17 gols. Em 2014, no Bahia, já foram seis jogos, todos contra times pequenos (Vitória da Conquista, três vezes, CSA, Galícia e Jacuipens). Até aqui, nenhum gol.

O curioso da história é a diferença salarial. No Leão, recebia R$ 80 mil por mês. No Esquadrão, ganha R$ 150 mil.

Vaiado nos últimos dois jogos na Fonte Nova, Biancucchi parece ter ido do céu ao inferno em Salvador. Introvertido, vem evitando entrevistas. No clube, porém, tem lhe sobrado apoio.

"Maxi é um profissional exemplar, que agora está do nosso lado para nos ajudar. Ele trabalha duro todo dia e tenho certeza que fará um grande clássico", afirmou o volante Fahel.

A intolerância da torcida do Bahia é não só pela má fase do atacante como também por ele ter sido idolatrado no rival. Identificado com o Leão, batizou sua filha mais nova, nascida em setembro, de Vittoria. Nas redes sociais, por vezes, se degladiou com tricolores. Assim, ao virar a folha, algumas críticas passaram a vir do lado rubro-negro.

A página oficial no Facebook de Gabriel Paulista, hoje no Villarreal, da Espanha, apresentou uma daclaração sugerindo que Maxi seria mercenário. Depois, ironizou: "Será que ele vai mudar o nome da filha para Sardinha?". Dias depois, Gabriel emitiu comunicado negando as declarações. O também ex-Vitória Neto Baiano, em entrevista à TV, foi outro a criticar Maxi.

Dentro do Vitória, porém, o ambiente é de respeito ao ex-colega. "Maxi é um grande jogador e provou quando jogava do nosso lado. Ir para um clube rival é normal no futebol. Acontece! Estamos encarando com naturalidade. Somos amigos fora do campo. Dentro, se esquece tudo e cada um cuida do seu pão", disse o atacante Dinei.

Alento a Maxi

Para compensar seus históricos opostos na Bahia, Maxi tem também números a seu favor. Ele costuma se sair muito bem quando enfrenta ex-clubes.

Desde que se firmou na carreira, no Olimpia-PAR, há três anos, o argentino de 29 anos já enfrentou ex-clubes 17 vezes. Duas foram no ano passado, quando, pelo Vitória, pegou o Flamengo. No Maracanã, levou 2 a 1. No Barradão, deu 4 a 2 e marcou um golaço.

Outras 15 foram no Olimpia. Contra suas ex-equipes do Paraguai, venceu nove, empatou duas e perdeu duas. Na Libertadores, fez dois duelos com o Fla. Um empate e uma vitória.

Na espera que a história se repita domingo, os tricolores, nas redes sociais, incentivam o atleta. Na página 'Torcida do Bahia Oficial' no Facebook, com 83,7 mil 'curtidas', o post principal de ontem era: "OFICIAL! Maxi Biancucchi fará seu primeiro gol com a camisa do Bahia no domingo em Pituaço".

Na quinta-feira, 20, à tarde, eram quase 400 curtidas e 50 comentários. Todos de apoio a Maxi. "A mandinga que jogaram em Biancucchi foi forte, mas ele vai quebrar em cima deles", comentou o torcedor tricolor Vitor Friaza.

A torcida rubro-negra, evidentemente, segue pelo caminho oposto. Na internet, posta deboches ao atacante.

Em um deles, Maxi pede dinheiro emprestado a Escudero. A brincadeira é uma alusão a ter trocado o Vitória, organizado financeiramente, pelo Bahia, clube com problemas de salários atrasados. O mesmo princípio vale para uma charge espalhada no Facebook, que coloca Maxi Biancucchi como um mendigo.

