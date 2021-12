No dia da consciência negra, Bahia lança campanha contra racismo estrutural

O Bahia lançou nesta quarta-feira, 20, dia da Consciência Negra, um campanha contra o racismo institucional e estrutural. A campanha foi publicada através de um vídeo em que uma professora aposentada fala sobre como a sociedade reproduz ações discriminatórias e racistas, ainda que de maneira involuntária.

Além disso, na peça, o Bahia assume que o preconceito racial existe dentro do próprio clube. Com isso, em novembro, serão realizadas oficinas para conscientizar os funcionários do Tricolor. O curso também será oferecido gratuitamente para 50 empresas.

Intitulado de 'Dedo na Ferida', o Bahia lançou um site que reúne material sobre o combate ao racismo. Na própria página, as empresas interessadas em participar das oficinas desenvolvidas pelo clube, podem efetuar a sua inscrição.

O cadastro das empresas serão avaliados pelo Núcleo de Ações Afirmativas do clube, e o resultado será divulgado no dia 6 de dezembro. As oficinas serão ministradas pelo Prof. Edson Cardoso, doutor em Educação (USP); mestre em Comunicação (UnB) e assessor especial da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (2011-2014).

O racismo está em toda parte, e no Bahia também. Vamos botar o #DedoNaFerida. Acesse https://t.co/D1MhaUpkfS, descubra e junte-se a nós #BBMP #DiaDaConsciênciaNegra pic.twitter.com/XMIygcfWS9 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 20, 2019

