No Castelão, Bahia busca triunfo histórico contra o Ceará

A partida deste domingo, 27, entre Ceará e Bahia, às 18h30, no nono estádio do Castelão, reformado para a Copa do Mundo, traz em jogo muito mais do que apenas a liderança do grupo A, dividido entre os dois times, cada com quatro pontos em dois jogos.

Além de marcar a estreia, em rodada dupla (Sport e Fortaleza jogam às 16 horas), do palco cearense que receberá as partidas da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil, a reinauguração do Castelão também pode marcar um novo estágio na história do clássico nordestino para o Bahia, que nunca venceu o Ceará jogando neste estádio: em sete jogos, são dois empates e cinco derrotas.

Pensando em poupar alguns dos seus titulares, visando a sequência de jogos da Copa do Nordeste, sempre com jogos no meio e no fim de semana, o técnico do Bahia Jorginho vai poupar dois dos seus principais titulares: o atacante Souza e o volante Diones.

No ataque, quem deve ganhar uma chance é o atacante Ryder, um dos destaques da boa campanha do Esquadrãozinho na Copa São Paulo. Outros que estão na disputa por uma vaga no ataque tricolor é Zé Roberto, que não jogou as duas primeiras partidas para fazer uma melhor preparação física para a temporada 2013. Com isso, Magno, que vinha jogando adiantado como atacante, pode perder seu lugar no time titular.

Do lado do Ceará, a partida contra o Bahia vai marcar o reencontro do tricolor baiano com o atual técnico do Vozão, o ex-jogador Ricardinho, que encerrou sua carreira no futebol do Esquadrão, após a disputa da Série A em 2011.

