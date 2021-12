No campo do Joia, Bahia se prepara para pegar o Figueira

Antes de encarar o Figueirense pela 21ª rodada do Brasileirão, o Bahia fez o último treino neste sábado, 13, no gramado do Joia da Princesa - local da partida, domingo, 14, às 16h. Os jogadores realizaram um trabalho tático e ensaiaram jogadas de bola parada.

Sem poder contar com Titi e Fahel, que cumprem suspensão por terem tomado cartão vemelho, para a partida contra o alvinegro, o técnico Gilson Kleina ganhou reforços do zagueiro Demerson, que se recuperou de dores na costas, do meia Marcos Aurélio, que retorna após uma lesão no joelho, e de Pará, Henrique, Kieza e Uelliton, que retornam de suspensão.

