No Bahia, Régis mostra a força que vem do banco

Régis chegou ao Fazendão em maio último com um ótimo retrospecto na bagagem: pelo Sport, no ano passado, foi um dos destaques da equipe que acabou e 6º lugar, brigando por uma vaga na Copa Libertadores.

O meia de 23 anos, porém, acabou frustrando o torcedor que esperava vê-lo como titular. Nas três partidas que fez nesta condição, pouco produziu, voltando na sequência a ser preterido na briga pela posição com Renato Cajá.

O curioso é que agora, na reta final da Série B, o torcedor do Esquadrão enfim conheceu a característica que tanto destacara Régis em Recife: o meia consegue produzir muito mais quando sai do banco.

Contra o Tupi, no último domingo, Régis marcou seu terceiro gol na Série B aos 26 minutos do 2º tempo, sete depois de entrar na vaga de Cajá. Seus outros tentos (contra CRB, pela 8ª rodada, e Paysandu, pela 6ª) também saíram depois de deixar o banco.

Contra o Criciúma, há quase 15 dias, Régis entrou na etapa final e deu os passes para os dois gols do triunfo tricolor. Sua outra assistência no certame aconteceu diante do CRB, jogo já citado anteriormente.

O meia também sofreu dois pênaltis convertidos pelo Esquadrão - ambos, para variar, ao entrar no 2º tempo, contra Paysandu e Goiás (ambos os jogos pelo 1º turno).

"Acredito que tenho aparecido num momento importante, de reta final do campeonato, em que temos mesmo que ficar ligados o tempo todo. Estou feliz por poder entrar e ajudar a conquistar os triunfos. Espero que continue assim até o final", disse Régis.

Com o meia como titular, o Tricolor teve duas derrotas (para Londrina e Brasil) e um empate (com o Náutico, todos no 1º turno). Com ele saindo do banco, são nove triunfos, dois empates e cinco derrotas. Pelo Sport, ele fez apenas cinco jogos como titular. Saindo do banco, foram incríveis 26.

Apesar do rendimento superior de Régis quando sai do banco, parte da torcida voltou a pedir, diante do bom momento, que o meia seja titular. Ele atuaria ao lado de Renato Cajá, formando assim uma escalação mais 'tradicional', com dois armadores em vez de um só, como a equipe atual.

O atleta entende que atuar ao lado de Renato Cajá não o atrapalharia: "Tem, claro que tem (condições de jogarem juntos). Todo mundo tem essa condição. Mas essa pergunta que você me fez, sinceramente, fica a critério do professor (Guto Ferreira). Se ele precisar, estarei disponível".

"Meu foco agora é no Brasil. É uma equipe muito difícil, que marca forte, mas contamos com a torcida e com o estádio lotado. Tenho certeza que o triunfo virá e vamos começar a semana que vem comemorando", finalizou.

Wesley Natã titular

Nesta quarta, 12, o técnico tricolor aproveitou o feriado não para descansar seus atletas, mas sim para definir o time que enfrentará o Brasil de Pelotas amanhã, às 21h30, na Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série B. Guto decidiu manter como titular o atacante Wesley Natã, que fez sua estreia pelo Bahia diante do Tupi e marcou um dos gols do triunfo por 4 a 0 do último domingo.

A única mudança esboçada pelo treinador no trabalho tático foi o esperado retorno de Moisés à lateral esquerda depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Nesta quinta, 13, o time treina na Fonte Nova, pela tarde.

