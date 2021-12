Nino volta a treinar e fica à disposição de Roger Machado

Após quase uma semana longe de Salvador, o elenco do Bahia, que desembarcou na capital baiana na noite de quinta-feira, 17, voltou aos trabalhos no CT do Fazendão, na tarde desta sexta, 18.

A surpresa da atividade foi a presença do lateral-direito Nino Paraíba, que treinou normalmente após se recuperar de dores na panturrilha. Ele ficou de fora dos dois últimos jogos do Bahia.

Como de praxe, os jogadores que atuaram mais 45 minutos no triunfo diante do Grêmio ficaram na academia. Já os reservas participaram de atividade sob o comando do técnico Roger Machado, que aplicou um treinamento de troca de passes e finalização. O único titular que desceu foi o goleiro Douglas.

Se recuperando de lesão muscular na coxa, o lateral-esquerdo Moisés fez um trabalho físico na academia do clube e deu voltas ao redor do campo.

O elenco volta a treinar na manhã de sábado, 19, no estádio de Pituaçu. O Tricolor enfrenta o Ceará na próxima segunda, 21, às 19h30, no estádio de Pituaçu, pela 27ª rodada do Brasileirão.

adblock ativo