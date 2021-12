Nino Paraíba treina com bola e deve enfrentar o Goiás

Sob o comando do técnico Roger Machado, o elenco do Bahia treinou na manhã desta sexta-feira, 16, deu sequência à preparação visando a partida diante do Goiás. O duelo, que será realizado neste domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, é válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão.

Na atividade, o treinador fez um trabalho de troca de passes e finalizações. Em seguida, foi aplicado uma movimentação tática, onde o possível time que começa o jogo de domingo foi escalado.

A única novidade foi o retorno do lateral-direito Nino Paraíba que, recuperado de um edema na coxa direita, treinou normalmente com o restante do elenco.

Para a partida deste domingo, o Bahia não poderá com o volante Gregore, expulso na última partida. Também estão fora o zagueiro Ernando e o atacante Rogério, que seguem no departamento médico.

Neste sábado, 17, às 16h, no Fazendão, os atletas realizam a última atividade antes do confronto contra a equipe goiana.

adblock ativo