Nino Paraíba fica à disposição após sete jogos de suspensão por briga

Após empatar sem gols em casa, no último domingo, 20, com o Corinthians, o Bahia volta todas as atenções para o Athletico-PR, adversário desta quinta-feira, às 21h30, mais no estádio de Pituaçu.

Para o duelo, o técnico tricolor Dado Cavalcanti não poderá contar com o lateral esquerdo Matheus Bahia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o reserva imediato Juninho Capixaba volta a ganhar chance no time titular do Esquadrão.

Juninho Capixaba, titular na última temporada, não começa um jogo como titular do Bahia desde o dia 13 de março, na derrota para o Vitória no Ba-Vi da Copa do Nordeste.

Se do lado esquerdo tem desfalque, do lado direito tem reforço. Após cumprir sete jogos de suspensão pela briga generalizada na final da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, Nino Paraíba está liberado para jogar e volta ao time no lugar de Renan Guedes.

Nino não joga pelo Bahia desde o dia 26 de maio, quando enfrentou o Montevideo Torque, pela Sul-Americana.

E, de acordo com Dado, outras mudanças podem ocorrer por conta de desgaste físico. “Os que eu entender que vão estar mais abaixo ainda para o momento, sairão do time para que a gente tenha oxigenação, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de força para enfrentar um adversário difícil dentro de casa”, falou,

O Bahia ocupa a 7ª posição na tabela de classificação, com oito pontos conquistados. Já o Athletico-PR é o líder, com 12 ganhos.

