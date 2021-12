Nino diz que partida contra o Londrina foi a melhor com a camisa do Bahia

Autor de um dos gols e uma assistência na goleada Tricolor por 4 a 0, diante do Londrina, na noite da última quinta, 18, pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil, Nino Paraíba falou na tarde desta sexta, 19, sobre a emoção de ter seu nome cantado ao som de "Nino Paraíba, nós gostamos de você" por todos os torcedores presente na Arena Fonte Nova.

"Isso é uma honra. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, por voltar a jogar bem. [...] Para mim, é muito gratificante. Fico feliz de voltar a atuar bem. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida. Sabia que uma hora ou outra ia começar a sair assistência. Graça a Deus consegui fazer um gol. Estou muito feliz", afirmou Nino em entrevista coletiva.

Jogando pelo Tricolor desde o ano passado, o lateral direito ainda fez questão de colocar a partida diante do Londrina como a mais marcante até hoje, com a camisa do Bahia. " Sem dúvidas a mais marcante. Porque fazer um gol e uma assistência, a torcida, o estádio inteiro cantando a música para mim, é muito gratificante".

Bastante criticado por parte da torcida, o lateral ainda destacou todo o apoio que recebeu por parte de todo o elenco. Mesmo com um momento díficil, Nino foi titular na maioria das partidas dessa temporada, seja com Enderson Moreira, ou Roger Machado. Até o momento, o atleta disputou 16 de 27 jogos ao todo neste ano.

"Para mim é muito importante. Desde o começo do Baiano que a torcida vinha criticando, mas eu vinha trabalhando forte também, não desisti, nunca abaixei a cabeça para essas críticas. Meus companheiros sempre me deram força, sempre estavam ali me apoiando", agradeceu

Quando questionado sobre a postura do Esquadrão na partida de volta, o atleta destacou a importância da vantagem conquistada em casa. No entanto, Nino prefere o Bahia com o ritmo forte para duelo no Paraná.

"A gente fez um bom resultado, mas a gente não tem que achar que já ganhou. Tem ir para lá com o intuito de ganhar o jogo também lá. Não achar que é ir só pra defender. Tem que ir para lá para ganhar o jogo", concluiu.

