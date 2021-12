"Ninguém está contente", diz zagueiro do Bahia sobre má fase

Depois de um início surpreendente sobre o comando do técnico Cristóvão Borges, o Bahia não vem acumulando bons resultados no Campeonato Brasileiro.

Dos últimos 21 pontos disputados, o tricolor baiano só conquistou quatro, performance que só está à frente do Náutico (um ponto) e empatada com Ponte Preta e Vitória neste mesmo período.

Apesar de ocupar a nona posição com 23 pontos, o Bahia vê a distância para o grupo do rebaixamento diminuir a cada rodada, estando apenas quatro pontos acima do Z-4. Segundo o zagueiro Lucas Fonseca, os jogadores já estão se cobrando para reverter este quadro negativo.

"Ninguém está contente, a gente está cobrando um do outro sobre esta situação das últimas rodadas. Temos que pensar jogo após jogo, começando agora pelo Fluminense (sábado no Maracanã), do que pensar no final. A gente não vai cair, não temos esse pensamento".

Escolhido para a entrevista desta quinta-feira, 5, no Fazendão, Lucas Fonseca também comentou sobre as vaias destinadas para o lateral Madson durante o jogo contra o Cruzeiro. Para o zagueiro tricolor, o único que pode reverter a situação é o próprio Madson.

"Falei com Madson isso depois do jogo. O único que pode reverter a situação é ele. Só depende dele. É um jogador de qualidade, acredito que consiga reverter isso".

adblock ativo