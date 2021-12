Nilton sobre duelo contra Liverpool: "Vamos ter que sair um pouco mais"

Destaque da partida do último fim de semana, o volante do Bahia, Nilton, autor de um dos gols do triunfo Tricolor, exaltou na tarde desta segunda-feira, 18, a importância do resultado que colocou o Esquadrão no topo da tabela do Baianão.

"Mesmo com toda as adversidades, conseguimos colocar a bola no chão, que tem sido o estilo de jogo do Bahia e, com uma forma aguerrida, buscamos esses três pontos que deram ao time a primeira colocação", afirmou Nilton.

Sobre a próxima partida do Bahia, o volante falou da importância da vitória e a dificuldade de começar o jogo saindo atrás no placar. "Vamos ter que sair um pouco mais, buscando o contra-ataque, mas sem se expor para não tomarmos o gol", alertou o atleta.

Nilton ainda falou da série de homenagens com os ídolos do bicampeonato conquistado pelo clube em 1988, que tem sido promovidas pela direção do clube.

"Essa homenagem que fizemos em campo, com o nome dos jogadores do título na camisa, também foi muito bacana. Se eu me recordo, acabei usando com o nome do Paulo Rodrigues. Então acabei homenageando com o gol", lembrou.

