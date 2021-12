Nilton renova com Bahia por mais um ano

O meia Nilton renovou seu vínculo com o Bahia por mais uma temporada. O jogador chegou no começo de 2018 e fez 21 partidas oficiais pelo tricolor no ano passado, marcou um gol e deu duas assistências.

O meia se apresentou no dia 3 de janeiro, junto com os outros atletas, e vem participando das atividades da pré-temporada. O Bahia já havia anunciado a renovação de dos volantes Elton e Flávio, do atacante Gilberto e do lateral Nino Paraíba.

