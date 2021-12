Netshoes erra e modelo de nova camisa do Bahia vaza

A Netshoes, empresa responsável pela venda online de materiais esportivos do Bahia, cometeu um erro ao colocar à venda no site das Lojas 88 a nova camisa 2 do tricolor, que será lançada apenas em 2014.

Apesar de o modelo, que lembra os mais tradicionais da história do clube (com faixas em azul vermelho e branco), ter vazado, o lançamento está mantido para o ano que vem. A Netshoes pediu desculpas pela falha.

