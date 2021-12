Neto será o nono lateral-direito do Bahia em 2012

A novela "Neto, Bahia e o clube Aris Salônica, da Grécia" enfim teve seu desfecho. Após 28 dias de sua apresentação ao Tricolor de Aço, o lateral-direito teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador, de 31 anos, que estava no futebol europeu desde 2007, provavelmente fará sua estreia diante do Náutico, neste sábado, 18, às 18h30, no estádio dos Aflitos. Já está inclusive com a delegação em Recife. Neto embarcou rumo à capital pernambucana, acompanhado dos zagueiros Titi e Danny Morais, além do volante Fahel, que estavam suspensos e não atuaram diante da Ponte Preta, na última quarta.

A regularização de Neto - que foi dificultada por conta de imbróglio judicial com seu ex-clube - é um alento para o problema crônico da lateral direita do Bahia. Isto porque desde o início da temporada nada menos que oito jogadores ocuparam o setor (veja lista abaixo).

Falta de qualidade técnica e lesões foram os principais motivos para o constante rodízio no setor. Agora, o técnico Caio Junior, ao menos no discurso, aposta todas as fichas no jogador que fez sua última partida oficial no mês de maio.

"O Neto é uma excelente contratação. Estou na expectativa pela estreia dele desde a minha chegada. Vejo nos treinamentos que o nível dele é muito alto", elogiou o comandante, que, suspenso por quatro jogos pelo STJD, acompanhará a partida das arquibancadas. O auxiliar Eduardo Barroca comandará o time à beira do campo. Apesar de toda a pressão da torcida - bastante insatisfeita com atuações aquém do esperado no setor do campo -, Neto afirma estar tranquilo.

Cobrança "A gente sabe que todo mundo vem cobrando muito dos laterais. Dizem que estão improvisados, deixam a desejar, mas sabemos que os laterais que estão entrando dão a maior força. Eu venho para ajudar. Trabalhei a parte física durante os últimos 20 dias. Já me sinto adaptado ao futebol brasileiro. Então, essa cobrança não vai me atrapalhar em nada. Estou é ansioso para jogar logo", ressalta.

Os 'camisas 2' do Bahia:

Madson: Fez 11 partidas pelo Baiano e 6 na Copa do Brasil. Quatro assistências.

Fabinho: Realizou 11 jogos pela Série A e 1 na Copa do Brasil. Fez duas assistências.

Coelho: Atuou 10 vezes pelo estadual. Três assistências.

Diones: Fez quatro jogos pela Série A. Zero assistência

Gabriel: Atuou dois jogos no Baiano. Na lateral, não fez assistências

Gil Bahia: Fez dois jogos na Série A e 1 na Sul-Americana. Sem assistências

Railan: Uma partida pelo Baiano. Zero assistência

adblock ativo