Neto se diz arrependido de festas e garante volta por cima

Prestes a reaparecer no time titular do Bahia, o lateral direito Neto revelou nesta sexta-feira, 11, um dos motivos que o fez ter rendimento abaixo do esperado nos últimos meses. Sem atuar desde o dia 11 de agosto, o jogador viu Madson ganhar a posição, o colombiano angulo brigar pela vaga e até o volante Fabrício Lusa ser improvisado pelo setor.

No entanto, o jogador disse estar arrependido de ter cometido falhas extra-campo, que refletiram dentro de campo. Neto garantiu estar empenhado em mostrar serviço para recuperar a vaga na lateral, repetindo as atuações da reta final do Brasileirão no ano passado, quando o Bahia garantiu a permanência na Série A.

"Poderia ter me cuidado melhor e deixado de ir a alguns lugares onde a gente é convidado e tem presença VIP. Me deixei levar por causa disso. Mas sou humilde em reconhecer que poderia ter deixado de fazer algumas coisas. Todo mundo sabe o quanto estou trabalhando e se o Cristóvão optar por mim, sabe que vou fazer o meu melhor", comentou.

Depois de um tempo encostado no time, o atleta foi vaiado na última partida que esteve em campo e perdeu espaço na equipe. Agora, com a vaga na lateral aberta por conta da suspensão de Madson, ele não tem o retorno garantido, mas confirmou que vai trabalhar firme para reconquistar o torcedor tricolor.

"Se eles (os torcedores) cobram de mim é porque sabem do que eu fiz desde que cheguei. Sei que errei bastante, que podia ter melhorado em alguns aspectos extra-campo. É passado. O torcedor pode esperar de mim porque estou trabalhando bastante e sei que posso voltar a demonstrar o futebol que demonstrei há sete, oito meses atrás", disse o lateral.

Recuperação - Assim como Neto, ainda no primeiro semestre, outros três jogadores foram os mais cobrados pela torcida. Além dele, Marcelo Lomba, Titi e Souza foram os mais visados pelo mau momento torcedor e o lateral busca se espelhar nos companheiros para recuperar seu espaço e o prestígio da comissão técnica.

"No primeiro semestre pegavam no pé do Neto, Lomba, Titi e Souza. Nós eramos os jogadores mais visados. Lomba passou a agarrar bem, Titi passou a jogar bem, Souza está trabalhando bastante e comigo não está sendo diferente. Se tudo der certo agora, podem ter certeza que quero fazer o meu melhor", garantiu.

adblock ativo