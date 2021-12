Neto diz que Bahia não pode ser refém da ausência de Souza

O lateral Neto foi questionado pela imprensa, durante a coletiva nesta quinta-feira, no Fazendão, se o Bahia estaria sentido a falta do atacante Souza, que está fora da equipe desde o final de setembro, devido a uma lesão grau 2 na coxa.

Para o jogador, é óbvio que o Caveirão é uma grande ausência para o clube, mas o lateral diz que o time não pode ser refém da sua ausência.

"É normal sentir falta do homem de área. O Souza segura a bola lá na frente, sempre sobra espaço pra quem está chegando. Mas não podemos ser refém de um jogador só. Temos que contar com os jogadores disponíveis".

O camisa quatro do elenco do tricolor baiano também falou sobre o Corinthians, adversário do Bahia no próximo sábado, 20, às 18h30, no Pacaembu. Neto não acredita que o alvinegro paulista vá entregar o jogo para prejudicar o rival Palmeiras, que luta para fugir do rebaixamento.

"Quando cheguei em casa depois do jogo contra o Palmeiras, assisti o Corinthians contra o Cruzeiro. Será um jogo difícil, porque quem entrar quer mostrar que merece estar no time que venceu a Libertadores. Independente de quem vá jogar, o que precisamos é voltar a ter aquela postura, um time de pegada".

adblock ativo